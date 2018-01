Candidata ao Congresso dos EUA diz ter sido abduzida por alienígenas

Candidata ao Congresso dos EUA, Bettina Rodríguez Aguilera diz ter sido abduzida por alienígenas Foto: Reprodução de America TeVe (2009)

Candidata que irá concorrer ao cargo de deputada pela Flórida, nos Estados Unidos, Bettina Rodríguez Aguilera diz já ter sido abduzida por alienígenas. A republicana falou sobre a experiência em entrevista ao canal de língua espanhola America Teve, em 2009, e os vídeos foram encontrados pelo Miami Herald na última segunda-feira, 16.

Bettina afirma ter sido levada para uma nave espacial por três seres loiros, cujos corpos lembravam a "estátua do Cristo Redendor, no Brasil", e que faziam contato telepático com ela desde que tinha sete anos de idade.

Os extraterrestres ainda teriam dito a Bettina que a África é o centro energético da Terra e que há cerca de 30 mil crânios de seres "diferentes dos humanos" escondidos em uma caverna em Malta.

Questionada pelo Miami Herald sobre as experiências, a candidata não entrou em detalhes, mas disse que, assim como "milhares de americanos", acredita que há vida em outros planetas.

"Por anos as pessoas, incluindo presidentes como Ronald Reagan e Jimmy Carter e astronautas, disseram publicamente terem visto objetos voadores não identificados. Cientistas como Stephen Hawking e instituições como o Vaticano declararam que há bilhões de galáxias no universo e nós provavelmente não estamos sozinhos", disse ao jornal.