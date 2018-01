Canal de TV lança documentário sobre Heath Ledger

Canal americano produz documentário sobre vida de Heath Ledger nove anos depois de sua morte. Foto: Eric Thayer/Reuters

Durante os 28 anos que viveu, Heath Ledger tinha sempre uma filmadora em mãos, segundo seus amigos mais próximos. Cenas da câmera pessoal de Ledger, que filmava a si e aos outros, estão compiladas no documentário I Am Heath Ledger, produzido pelo Spike, canal de TV americano.

"Ele sempre foi um diretor. Atuar era só uma maneira de chegar lá", disse Trevor Dicarlo, amigo de infância de Ledger. O documentário, que dura 90 minutos, tem a participação também de amigos, colegas de trabalho e da irmã, Kate Ledger, que conta sobre a positividade do ator: "ele apenas sorria".

A ideia é apresentar um pouco mais da vida de Ledger, que morreu em 2008, vítima de uma intoxicação medicamentosa acidental. O último filme que o ator concluiu foi Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), em que interpretou o Coringa.

O documentário estará no Festival de Cinema Tribeca no dia 23 de abril e disponibilizado na TV a partir do dia 17.