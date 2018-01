Campanha da ONU sobre igualdade de gêneros resgata hit 'Wannabe', das Spice Girls

Formação original do grupo. Foto: Divulgação

Em 1996, as Spice Girls lançaram o clipe de Wannabe, que se tornou o maior hit do grupo composto por cinco mulheres. Hoje, 20 anos depois, a música marca uma campanha pela igualdade de gêneros no mundo. Em seu perfil do Facebook, uma das integrantes da formação original do grupo, Victoria Beckham, compartilhou o vídeo orgulhosa.

A campanha faz parte dos Metas Globais de Desenvolvimento Sustentável, das Organizações das Nações Unidas. Entre as 17 metas, algumas visam a igualdade entre homens e mulheres.

O vídeo, com pouco mais de um minuto, traz mulheres de diferentes países, como Nigéria, Estados Unidos, Canadá e Índia, mostrando o que elas realmente querem. Alguns dos desejos mostrados no vídeo são: educação de qualidade para todas as meninas, o fim do casamento infantil e igualdade salarial.

O clipe ainda faz uma pergunta às mulheres: "O que você realmente quer?" e lança a hashtag #WhatIReallyReallyWant - fazendo alusão ao refrão da música - para que mulheres compartilhem fotos nas redes sociais com o termo. As fotos serão transmitidas para os representantes de diversos países na ONU em setembro.

Por conta das duas décadas do hit, há rumores de que o grupo se reuniria novamente para fazer uma turnê, porém apenas com Melanie Brown, Geri Halliwell e Emma Bunton já que Victoria Beckham e Melanie Chisholm não pretendem participar. O grupo se reuniu pela última vez em 2012, no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres.