Caminhão da produção dos shows de Gusttavo Lima é roubado na região metropolitana de SP

Um caminhão usado pela produção dos shows do cantor Gusttavo Lima foi roubado na região metropolitana de São Paulo Foto: Imagem cedida pela Polícia Rodoviária Federal

Um caminhão com equipamentos da produção dos shows de Gusttavo Lima foi roubado nesta última quinta-feira, 14, na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A carreta se encontrava nos arredores de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. O motorista foi abordado por criminosos e obrigado a entregar o veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao chegarem no local do crime a carreta não se encontrava mais e os oficiais foram avisados 20 minutos depois que ela havia sido abordada pela Guarda Municipal de Atibaia. “O condutor do veículo,Samuel Alves, 21 anos, foi detido no local e o veículo Celta de cor prata (com dois ocupantes) que dava cobertura e foi usado no momento do roubo evadiu-se”, explicou a PRF em nota enviada ao E+.

O suspeito foi reconhecido por uma das vítimas do roubo, que foi preso em flagrante pelo crime de roubo consumado. O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor Gusttavo Lima, mas não obtivemos resposta até o momento da publicação desta nota.