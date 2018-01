Camila Queiroz se pronuncia sobre a morte do pai

A atriz Camila Queiroz lamenta a morte do pai Foto: Gabriela Biló/Estadão

A atriz Camila Queiroz se pronunciou neste domingo, 9, por meio de nota enviada à imprensa, sobre a morte de seu pai Sérgio Queiroz: "Meu pai será nosso grande exemplo de amor, dignidade e caráter. Seus ensinamentos ficarão guardados para sempre em nossos corações. Eu e minha família agradecemos o carinho, apoio e compreensão de todos nesse momento difícil", afirmou a atriz da Rede Globo.

Camila compartilha constantemente em sua conta no Instagram momentos com a família, no entanto ainda não usou as redes sociais para falar sobre a perda.

Em primeiro de março, a atriz usou a rede social para parabenizar o pai pelo seu aniversário.

Veja os últimos dois posts em que o pai da jovem aparece:

Ele é o único macho numa casa com 4 mulheres, guerreiro, batalhador e trabalhador. Hoje faz aniversário. Parabéns pai, que Deus te proteja e te de forças principalmente pra aguentar a gente. Te amo ❤️ Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz) em Mar 1, 2017 às 10:21 PST