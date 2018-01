Camila Queiroz presenteia Klebber Toledo com café da manhã especial

Foto: Reprodução/Instagram Camila Queiroz

O ator Klebber Toledo ganhou um café da manhã especial da namorada Camila Queiroz para comemorar seu aniversário de dez anos na Rede Globo.

"Obrigado por todos que sempre me acompanharam, vocês fazem tudo valer a pena, e espero sempre transmitir minha essência através da minha arte e fazer com que todos reflitam mais sobre o que é a vida. Obrigado meu Deus", escreveu no Instagram. "Estou muito feliz e grato por todos e tudo na minha vida. Obrigado pelo carinho meu grande amor. Adorei nosso café da manhã."

Klebber afirmou que o fim de semana está sendo 'muito especial'. Além do presente, ele também ganhou uma sobrinha. Catarina, filha de seu irmaõ Kristhiano Toledo, nasceu no sábado, 14, segundo o ator.