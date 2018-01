Camila Queiroz faz homenagem para o pai no Instagram: 'Estamos com saudades'

Pai de Camila Queiroz morreu, mas atriz não divulgou a data nem a causa do falecimento. Foto: Gabriela Biló/ESTADÃO

Após enviar um comunicado à imprensa informando a morte do pai, Camila Queiroz falou pela primeira vez sobre o assunto em suas redes sociais. Na última terça-feira, 11, a atriz postou uma foto ao lado do pai, Sérgio Queiroz, e o homenageou na legenda.

"Você também fazia questão de falar que eu sempre fui grudada em você e que sempre dormíamos em quatro na cama de casal, eu, você, a Carol e a mãe, a Melina não cabia. Quantas viradas de ano não passamos no rancho pescando porque era seu lugar preferido? Tião, são tantas lembranças especiais. Você fez a diferença no mundo e na vida de todos que passaram pelo seu caminho. Obrigada por tanto ensinamento e por tudo o que vivemos. Você foi cedo, muito cedo, mas eu tenho certeza que você cumpriu sua missão aqui e sabe que a gente vai se cuidar aqui, com a sua ajuda ai! Dá um abraço no avô por nós? Continue fazendo todo mundo rir aí em cima com a sua graça, leva sua alegria pra eles. Você vai ser pra sempre a pessoa mais engraçada que eu conheço. Te amo, estamos com saudades, pai", escreveu.

No último domingo, 9, a atriz enviou um comunicado à imprensa em que dizia: "Meu pai será nosso grande exemplo de amor, dignidade e caráter. Seus ensinamentos ficarão guardados para sempre em nossos corações. Eu e minha família agradecemos o carinho, apoio e compreensão de todos nesse momento difícil".