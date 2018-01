Camila Queiroz corta o cabelo para nova novela das 19h

. Foto: Reprodução/ Instagram @camilaqueiroz

Camila Queiroz cortou o cabelo para seu novo papel na novela das 19h da Globo. A novidade foi compartilhada pelo cabeleireiro da atriz, Neandro Ferreira.

Na foto, não é possível ver o resultado final do corte, só parte do cabelo de Camila no chão. No perfil de Neandro, a maioria dos cortes são curtos, será que a mudança foi radical?

A produção Pega Ladrão está prevista para estrear em julho de 2017, no lugar de Rock Story.