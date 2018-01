Camila Pitanga volta a gravar 'Velho Chico' e pede orações

Camila Pitanga agradeceu o apoio dos fãs. Foto: Reprodução/Instagram

Na manhã desta quarta-feira, 21, Camila Pitanga revelou que voltou a gravar a novela Velho Chico, em seu perfil do Twitter. Ela também pediu orações a seus seguidores.

"Bom dia a vocês! Hoje volto a gravar. Peço que orem por mim", tuitou, referindo-se a tragédia que aconteceu na última quinta-feira, 15, com seu companheiro de elenco Domingos Montagner.

Na noite da terça-feira, 20, ela também usou a rede social para falar sobre o caso, e agradeceu o apoio de seus fãs: Obrigada a vocês que sempre me lembram que a vida pode ser linda. É impossível responder a todos. Me desculpem. Mas agradeço a cada um", disse, junto a uma foto das flores e bilhetes que recebeu após a morte do amigo.

