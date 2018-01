Camila Pitanga homenageia Domingos Montagner um ano após morte do ator: 'Que você esteja em paz'

Tereza (Camila Pitanga) e Santo (Domingos Montagner) eram o casal protagonista em 'Velho Chico'. Foto: Globo/Caiuá Franco/Divulgação

Nesta sexta-feira, 15, Camila Pitanga fez uma homenagem a Domingos Montagner, que morreu há exatamente um ano. A atriz estava junto ao ator mergulhando no Rio São Francisco, durante as gravações da novela Velho Chico, quando ele foi levado pela correnteza e se afogou.

"O céu azul, o canto dos pássaros misturado aos sons da cidade que amanhece. E se fez um ano de sua passagem, amigo, um ano de luta para seguir com dignidade. O amor que recebo das minhas filhas, do meu namorado, pai, mãe, sobrinhas, irmão, irmã, minhas amigas e amigos, todos me fortalecem a alma. Nada se apaga, cada gesto de solidariedade está gravado em mim e agradeço com muito, mas muito amor a todos que se manifestaram. Em especial a Lu que me mostrou a força e generosidade que a vida pode ter. Que você esteja em paz", escreveu Camila em publicação no Instagram.

Além de Camila, Caroline Dieckman também publicou uma homenagem a Montagner. "Um ano sem você. Um ano de uma dia difícil, doído. Um ano e parece que foi ontem, sua voz no Whatsapp dizendo que não dava para ir na pré do meu filme porque você estava gravando no Rio São Francisco. Ô Domingos, você foi tão cedo. Um ano que peço a Deus pelos seus: sua mulher, seus meninos. Se dói em mim, imagina neles? Que seja doce o seu céu. Por aqui, vamos na luta, com você sempre no coração", escreveu ela na legenda de uma foto ao lado do ator.