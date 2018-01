Domingos Montagner e Camila Pitanga estavam em Sergipe para gravações da novela Foto: Reprodução/ Globo

A atriz Camila Pitanga estava na companhia do ator Domingos Montagner no momento em que ambos decidiram mergulhar no rio São Francisco, logo após o almoço, por volta das 14h desta quinta-feira, 15, na cidade de Canindé, em Sergipe. E foi ela quem pediu por socorro quando percebeu que ele não voltou à superfície.

"Camila Pitanga gritou para avisar o sumiço, mas todos acharam que era uma cena da gravação. Ela estava desesperada, em cima de uma pedra, dizendo que a água o levou. No começo, não dava para entender o que ela dizia, mas depois a gente percebeu que algo ruim tinha acontecido", disse Josivânia Maria de Araújo Domingos, proprietária do restaurante Caçoá, situado na praia em que os atores mergulharam, ao E+.

"Ela ficou muito tempo gritando e entrava no rio a todo momento para tentar encontrá-lo. Até que os bombeiros e uns barcos chegaram, conseguiram acalmá-la e ela saiu da água. Deu para ver o desespero. Ela não conseguia parar de chorar", comentou proprietária do restaurante.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar seguem fazendo buscas para encontrar Domingos. "Tem barco, mergulhadores e dois helicópteros, um da polícia e um que parece ser da Globo", comenta Josivânia.

Ela ainda comentou que os atores e a equipe da Globo, desta vez, não almoçaram em seu estabelecimento, mas estiveram lá em outra ocasião. "Todos muito simpáticos, e o Domingos é um amor. Veio aqui e tratou todo mundo muito bem. Tirei até foto com ele."

Domingos Montagner e Camila Pitanga são protagonistas da novela Velho Chico, na qual interpretam os personagens Santo e Tereza.