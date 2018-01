Camila Cabello vai abrir shows de Bruno Mars

Camila Cabello vai abrir os shows da turnê '24k Magic', de Bruno Mars. A turnê vai passar por cidades brasileiras. Foto: REUTERS/Kevork Djansezian | REUTERS/Mario Anzuoni

A turnê mundial 24k Magic, de Bruno Mars, ganhou uma participação especial: a ex-Fifth Harmony Camila Cabello.

A novidade foi anunciada pela própria cantora em seu Twitter. "Muito animada por abrir os shows de Bruno Mars nesse verão!!!", tuitou Camila.

"Todas as noites eu vou espiar do palco, tentando aprender o máximo que puder porque, por anos, eu admirei Bruno como vocalista, música, um animador e artista, eu estou tão honrada e animada por poder abrir esses shows!", disse ela.

Essa é a primeira vez que a cantora faz uma turnê desde que deixou o Fifth Harmony. A tunrê 24k Magic vai passar pelo Brasil. O primeiro show acontece em 18 de novembro, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Já no dia 22, Mars se apresenta no Estádio do Morumbi, em São Paulo.