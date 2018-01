Camila Cabello se disfarça para ir a show, mas fãs não perdoam a escolha de peruca

Camila Cabello, do Fifth Harmony, se disfarçou para não ser reconhecida em show. Foto: Reprodução/Twitter

Ser famoso deve ser bom, mas, às vezes, tudo o que os artistas querem é fazer uma atividade comum sem ser reconhecido por aí. Camila Cabello, do Fifth Harmony, por exemplo, quis ir a um show com sua amiga e, por isso, resolveu se disfarçar.

Sua amiga, Ashlee Juno, postou uma foto em seu Twitter contando que ela e Camilla foram ao show como Alexis e Betsy, e mostrou a peruca usada para o disfarce. Só que os fãs acharam a escolha tão duvidosa que fizeram memes sobre isso:

@ashlee_juno you are looking like Brazilian singer "Ovelha" I luv u girls pic.twitter.com/crz7yhKJGe — Trouxa, vulgo Maíra (@MairaInsanity) 5 de dezembro de 2016