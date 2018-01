Cameron Diaz elogia marido Benji Madden

'Annie' New York Premiere. Foto: Bang Showbiz

Em entrevista ao programa Radio Andy, Cameron Diaz teceu comentários bastante elogiosos e apaixonados sobre seu marido, o músico Benji Madden: "Isso é algo real. Esse é o verdadeiro amor. É isso que o compromisso real e a devoção são. Esta é a pessoa com quem eu quero construir uma vida". Cameron também confidenciou qual foi a primeira coisa que pensou no dia em que conheceu seu marido: "ele é gostoso".

A atriz ainda contou detalhes de seu casamento, realizado em cerimônia reservada no ano passado: "Casamos em nossa própria sala de estar, na frente de nossos amigos, com uma pequena festa no quintal".