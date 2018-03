Calvin Harris volta a seguir Taylor Swift no Twitter

O relacionamento de Calvin e Taylor durou 15 meses. Foto: Reprodução/Instagram

Os dias vão passando e o ex-casal Taylor Swift e Calvin Harris vai superando o fim do namoro. Em um primeiro momento, o DJ não digeriu bem o fato de a ex estar namorando de novo, isso nem um mês depois do término, mas deu um sinal de que pode estar aceitando melhor o fato. Ele voltou a seguir Taylor e o irmão dela, Austin, no Twitter, assinaturas que ele havia cancelado logo após descobrir via imprensa que a cantora estava em um novo relacionamento.

Nesta terça-feira, 21, Taylor - que já havia sido fotografada aos beijos com o novo namorado, Tom Hiddleston - mais uma vez foi vista compartilhando de um momento íntimo com o ator inglês, desta vez retratado em vídeos publicados no Instagram. A artista estava prestigiando um show de Selena Gómez, uma de suas melhores amigas, assim como Abigail, que também estava presente.

Veja o flagra de Taylor com Hiddleston abaixo: