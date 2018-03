Calvin Harris teria se sentido sufocado com a fama de Taylor Swift

O DJ utilizou o Twitter para fazer uma série de desabafos sobre sua ex. Foto: Reprodução

Um dos motivos para o término do relacionamento de Taylor Swift e Calvin Harris teria sido a pressão de namorar uma cantora com tanta fama, que tem fãs interessados em cada passo de sua vida.

"Taylor tem um império em suas mãos e, por isso, sua vida é muito controlada. Calvin é apenas um cara de uma cidade pequena do Reino Unido e acho que foi difícil para ele viver numa situação em que cada passo que dava era especulado", contou uma fonte à revista britânica Grazia.

A fonte ainda disse que, "depois o acidente de carro, ela deixou tudo de lado para ficar com ele e estava pronta para provar seu comprometimento. Infelizmente, quanto mais ela se aproximava, mais ele a afastava. Ele ficavam muito tempo longe por causa das agendas ocupadas e, quando estavam juntos, as dificuldades apareciam e Calvin chegou a dizer para amigos que se sentia sufocado".

Após as notícias do término, Calvin, 32, publicou em seu Twitter "que restava amor e respeito" entre eles. Ainda não se sabe ao certo o motivo do termino, mas fontes próximas relataram que não houve uma briga e que eles se separaram amigavelmente.