Calvin Harris sofre grave acidente de carro em Las Vegas

Foto: Bang Showbiz

Calvin Harris usou suas redes sociais para tranquilizar seus fãs após sofrer um grave acidente de carro na madrugada desta sexta-feira, 27.

O DJ precisou cancelar dois shows e pediu desculpas aos fãs. "Muito obrigado pelas mensagens de vocês e peço desculpas por qualquer decepção que eu tenha causado pelos cancelamentos dos meus shows. Me sinto sortudo e muito grato agora", escreveu.

De acordo com o site TMZ, o Cadillac SUV em que Harris estava sendo transportado foi atingido por um New Beetle conversível, que era conduzido por uma garota de 16 anos.

Com o impacto, a adolescente foi arremessada para fora do veículo e teve fratura na pélvis. Calvin sofreu ferimentos no rosto e o motorista do seu carro também foi hospitalizado.

Por conta do acidente, o DJ - que atualmente namora Taylor Swift - teve que cancelar os shows por uma semana de sua residência em um resort de Las Vegas.