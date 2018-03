Calvin Harris recusou se casar com Taylor Swift

O relacionamento de Calvin e Taylor durou 15 meses. Foto: Reprodução/Instagram

Calvin Harris teria se recusado a casar com Taylor Swift. Acreditava-se inicialmente que o DJ escocês tivesse sido o responsável por terminar seu relacionamento de 15 meses, mas parece que a cantora tomou a decisão. De acordo com o jornal The Sun, ela queria se casar, mas ele não se mostrou feliz com a ideia.

"Taylor terminou as coisas, uma vez que ela sentiu que seu relacionamento não estava indo na direção certa. Ela descobriu que eles estavam em caminhos diferentes nas últimas semanas. Não terminou porque eles não eram felizes, mas quando ela tocou no assunto do futuro deles, ficou claro que eles não querem a mesma coisa ao mesmo tempo", disse uma fonte ao jornal britânico.

"Taylor está de coração partido. Mas poderia ser muito pior se eles estivessem nesta posição daqui a 15 meses. Ela sempre se viu como uma mãe jovem. Não é que ela está com pressa para constituir família ou qualquer coisa. Mas ela também não quer desperdiçar tempo de maneira alguma", completou.

Embora Calvin gostasse da namorada, seus planos futuros não correspondiam com os planos dela - e ele não estaria disposto a morar junto com ela tão cedo.

"Ele adorou o tempo que passaram juntos, mas ser um namorado dedicado é difícil , já que ele é o maior DJ do planeta. Ele também ama ter sua própria casa em Los Angeles e não queria se mudar em período integral juntos. Ele ama ter seu próprio espaço", comentou a fonte.