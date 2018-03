Calvin Harris não quer mais namorar pessoas do meio artístico

"Sou uma pessoa real, lembrem-se", comentou o dj. Foto: Reprodução/Instagram

Calvin Harris não quer namorar outra pessoa com grande notoriedade na mídia. O DJ - que já foi namorado de Rita Ora e, depois, de Taylor Swift - teria mudado de opinião sobre relacionamentos após recente término de relacionamento. Uma fonte próxima contou que ele acha que as mulheres do meio artístico são narcisistas e procura uma garota normal para compartilhar sua vida.

Calvin também estaria chocado que Taylor decidiu terminar com ele logo após o acidente de carro. O músico também criticou que ela estava tão obcecada com sua própria vida e seu status de superstar que ficava afetada quando seus planos não batiam com os dele, de acordo com o site TMZ.

Enquanto isso, Taylor seguiu em frente com o ator Tom Hiddleston e já estaria dizendo aos amigos próximos que está apaixonada, também de acordo com fontes do TMZ.