Calvin Harris garante que namoro entre Taylor Swift e ele terminou bem

Calvin Harris usou o Twitter para explicar o fim do relacionamento dele com Taylor Swift. Rumores davam conta que a razão do término do namoro seria o fato de o DJ não conseguir lidar com o sucesso da cantora, teoria que irritou Calvin.

"A única verdade aqui é que um relacionamento chegou ao fim e o que permanece é uma imensa quantidade de amor e respeito", escreveu o DJ na noite desta quinta-feira, 2.

Em entrevista recente, Taylor dizia estar vivendo uma "relação mágica".

The only truth here is that a relationship came to an end & what remains is a huge amount of love and respect