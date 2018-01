Calvin Harris ficou magoado com novo relacionamento de Taylor Swift

O DJ teria ficado chateado com o novo relacionamento de Taylor. Foto: Bang Showbiz

Calvin Harris ficou magoado pelo relacionamento de Taylor Swift com Tom Hiddleston.

Ao ver sua ex-namorada em um novo caso de amor tão pouco tempo depois da separação dos dois, ele está preocupado que partes de seu próprio relacionamento foram "orquestradas" pela equipe da cantora depois de testemunhar as demonstrações públicas de afeto frequentes de Taylor e Tom.

"Ele não está feliz sobre o relacionamento deles. Ele ficou magoado. Olhando para trás, alguns amigos sentem como se a equipe de Taylor manipulou e orquestrou parte da relação dela [com Calvin] depois de ver o quão pública ela é com seu novo cara. Faz sentido", disse uma fonte à coluna Page Six, do jornal The New York Times.

A fonte ainda disse ser óbvio que a relação da cantora com o ator não é um verdadeiro romance, e tem sido conscientemente orquestrado pela artista.

Embora Calvin tenha alegado que a separação foi amigável, ele excluiu todas as fotos de Taylor de suas contas de mídia social depois que seu romance com Tom foi revelado. Além disso, disparou uma sequência de indiretas na música Olé, na qual fala sobre uma suposta traição da cantora.