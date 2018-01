Calvin Harris escreve música sobre traição e manda indireta a Taylor Swift

O DJ utilizou o Twitter para fazer uma série de desabafos sobre sua ex. Foto: Reprodução

Ole, nova música de Calvin Harris, supostamente se refere a Taylor Swift. Acredita-se que a cantora começou a se relacionar com Tom Hiddleston depois de se separar de Calvin Harris. Mas a nova faixa, escrita sobre o ponto de vista de outro homem, parece sugerir que o relacionamento surgiu quando ela ainda estava comprometida com o DJ.

De acordo com o site TMZ, as letras incluem: "Eu vejo online que você começou a ser uma boa menina e tem viajado com seu namorado. Esteja atenta, continua a fingir. Você tem escondido o meu nome em seu celular, você pode me chamar para me dizer que está atravessando o inferno. Você o deixou sozinho e reservou um hotel."

Em um trecho, há uma citação ao personagem Loki, de Os Vingadores, interpretado por Tom Hiddleston: "Low key you won't tell none of your friends about me" ("Não se empolgue e não conte a nenhum de seus amigos sobre mim", em tradução livre).

Calvin se prepara para lançar a música - que conta com a participação de John Newman - na sexta-feira, 8, com direito a clipe gravado no México.

Taylor e Tom se conheceram no Met Gala, em Nova York, no mês de maio, antes de ela e Calvin Harris confirmarem o fim de seu namoro de 15 meses..

Quando a notícia da separação veio à tona, Calvin usou seu perfil no Twitter para insistir que as coisas tinha terminado amigavelmente. "A única verdade é que um relacionamento chegou ao fim e o que resta é uma enorme quantidade de amor e respeito", publicou.

No entanto, depois que seu romance com Tom foi revelado, Calvin apagou todas as imagens de Taylor de suas redes sociais.