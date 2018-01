Calvin Harris e Jennifez Lopez podem gravar música juntos

Foto: Reprodução/BANG Showbiz

No último final de semana, Jennifer Lopez comemorou seu aniversário de 47 anos em Las Vegas e um dos convidados foi Calvin Harris. Na ocasião, o dj teria expressado seu interesse em fazer uma música com a cantora.

Uma fonte disse ao HollywoodLife.com: "O objetivo principal dele durante a noite foi conversar com J.Lo e descobrir como eles poderiam colaborar em uma música futura juntos. Ele sabe que seria fantástico e eles seriam capazes de trabalhar nisso frequentemente, uma vez que eles estão sempre em Vegas. Ele lançou a base da criação de alguma coisa e está muito ansioso para que isso aconteça".

Agora é um bom momento para Calvin trabalhar com Jennifer, uma vez que no início do ano, ela anunciou que havia conseguido um novo contrato com a gravadora Epic Records, de L.A. Reid - seis anos depois de deixar a gravadora.

Jennifer confirmou que ela se reuniu novamente com L. A. ao compartilhar um link de um artigo para anunciar a parceria no Twitter. Ela tuitou na época: "Voltando para casa!! Jennifer Lopez assina novo contrato com a Epic Records, de L.A. Reid (sic)".

A artista, que também já teve contrato anteriormente com a Capitol Records, produziu alguns de seus maiores sucessos quando ainda era contratada pela Epic, incluindo Play, de 2001, e Jenny from the Block, de 2002.

O último álbum de estúdio de Jennifer foi seu oitavo LP de estúdio A.K.A, que foi lançado pela Capitol em 2014. O LP incluiu colaborações com Pitbull, French Montana, T.I., Iggy Azalea, Rick Ross, Nas e Tyga.

Enquanto isso, Calvin teve sucesso recentemente com sua canção This Is What You Came For, contando com a participação especial da estrela de R&B, Rihanna.