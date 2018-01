Calvin Harris é flagrado saindo de boate com Nicole Scherzinger

O dj e a cantora seriam amigos há anos e curtiram uma festa juntos até o amanhecer. Foto: Reprodução/Instagram

Pelo visto não foi só Taylor Swift que já seguiu em frente após o término do namoro. Na última sexta-feira, 8, o DJ Calvin Harris foi flagrado saindo de braços dados com a cantora Nicole Scherzinger na porta da boate Tape, em Londres.

O DJ, que recentemente revelou que pretende não ficar mais com mulheres do meio artístico, foi visto na saída de uma festa com a jurada do The X Factor britânico.

Segundo fontes próximas, os dois seriam apenas amigos há anos e se encontraram na festa em uma ocasião rara.

Os dois saíram juntos da boate em Londres, com Nicole agarrada aos braços de Calvin. Foto: Reprodução/Twitter

Curiosamente, Nicole namorou por anos o piloto Lewis Hamilton, que foi visto em clima de intimidade dias atrás com a cantora Rita Ora, que namorou Calvin Harris antes do DJ se relacionar com Taylor Swift.