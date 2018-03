Calvin Harris diz que se sente livre após término com Taylor Swift

"Sou uma pessoa real, lembrem-se", comentou o dj. Foto: Reprodução/Instagram

Calvin Harris tem se sentido livre após o fim do namoro com Taylor Swift. O DJ afirmou que sua ex-namorada foi capaz de "controlar os meios de comunicação".

"Taylor controlou os meios de comunicação e esta situação, não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, isso meio que torna tudo muito pior da minha perspectiva", disse o DJ a um de seus seguidores.

Quando outro usuário acusou Calvin de ser ciumento, ele simplesmente respondeu: "Não é ciúmes senhor, LIVRE".

O astro, de 32 anos, optou por seguir novamente Taylor, 26, no site de mídia social e, quando questionado por que ele fez isso, respondeu: "Me importei muito e, em seguida, não me importava de forma alguma. Sou uma pessoa real, lembrem-se".

Enquanto isso, uma fonte alegou previamente que Calvin ficou "surpreso" que Taylor engatou um relacionamento tão rapidamente com Tom Hiddleston após sua separação.

"Calvin ficou surpreso ao ver as fotos e que ela tinha superado a separação tão rapidamente. Foi rápido. Foi surpreendente para ele, mas ele quer apenas continuar adiante. Ele é um cara muito bom. Tom preenche um monte de quesitos para Taylor. Ele é gostoso, inteligente, talentoso, britânico, loiro, tudo o que ela gosta. O que há para não gostar? Ela está indo com isso e por que não? Eles têm se conectado pela indústria, suas infâncias, de onde eles vêm. É a fase de conhecer um ao outro. Taylor está apenas feliz por ter tempo para conhecer alguém novo e seguir em frente depois de Calvin", disse um amigo da cantora em recente entrevista.