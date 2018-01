Calvin Harris anuncia lançamento de nova música com Rihanna

Foto: Reprodução/Instagram

O escocês Calvin Harris, anunciou nesta quarta-feira, 27, o lançamento de sua nova música de trabalho 'This Is What You Came For' em parceria com a cantora Rihanna. A música está prevista para estrear nesta sexta-feira, dia 29 de abril.

O DJ usou seu Twitter e Instagram para postar a arte do single e a data de estreia. Essa é segunda parceria entre Calvin e Rihanna desde o hit 'We Found Love' em 2011. Ainda não há previsão para o lançamento do disco de inéditas do DJ.

Curiosamente, há algumas semanas, a namorada de Calvin, a cantora americana Taylor Swift, postou uma foto durante o festival Coachella em que aparecia de costas, vestindo uma jaqueta com a mesma imagem - a que estampa a arte do single 'This Is What You Came For'. Seria um aviso?

