Caitlyn Jenner pensou em suicídio

Caitlyn Jenner confessou ter pensado em suicídio, mas admite agora que foi uma "coisa estúpida" Foto: Bang Showbiz

A estrela de 'I Am Cait' - que era conhecida como Bruce Jenner antes de se submeter a uma transição de sexo - admitiu que considerou acabar com a própria vida quando fotógrafos a flagraram saindo do médico após uma operação no pomo-de-adão.

"Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada até as 3h da manhã andando para cima e para baixo pelos corredores pensando: 'caramba, toda essa m***a vai sair amanhã e será terrível'. E eu disse: 'você sabe a maneira fácil, vá à outra sala, você tem uma arma, vamos acabar com isso aqui'", confessou Jenner.

"É o caminho mais fácil. Sem mais dor, sem mais nada. Não tenho que lidar com os tabloides por mais tempo. Não tenho que lidar com nada disso".

No entanto, a personalidade de TV, de 66 anos, reconhece agora que foi a "coisa mais estúpida" que ela sequer já considerou. Em entrevista ao programa 'Any Given Wednesday', com Bill Simmons, ela acrescentou: "que jeito horrível de acabar com a história de sua vida!. Não quero que minha história termine dessa forma, de uma maneira negativa".

A partir do momento que pensou em suicídio, Caitlyn reviu sua postura sobre a vida. "Esse foi o começo de transformar meu pensamento para dizer: 'OK, acho que posso fazer isso'", afirma a transexual.