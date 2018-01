Caitlyn Jenner revela ter feito cirurgia de redesignação de gênero

. Foto: Reuters/Carlo Allegri

Caitlyn Jenner, conhecida por suas participações no reality Keeping Up With The Kardashians, revelou em sua autobiografia The Secrets Of My Life (Os segredos da minha vida, em tradução livre) que realizou cirurgia de redesignação de gênero em janeiro, segundo informou a revista People. Jenner já havia assumido sua nova identidade em junho de 2015.

“A cirurgia foi um sucesso. Não me sinto apenas incrível, mas libertada”, disse ela ao RadarOnline. Jenner, que descreveu a decisão de fazer a operação como “complexa”, afirmou que escolheu passar pela cirurgia para que parassem de lhe perguntar quando a faria.

Em outubro de 2016, a ex-atleta conseguiu a mudança legal de seu nome de nascimento, Bruce, para Caitlyn Marie, e de seu gênero, masculino, para feminino. O livro em que está a revelação será lançado em 25 de abril nos Estados Unidos.