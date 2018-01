Caitlyn Jenner está orgulhosa de Rob Kardashian

Caitlyn Jenner, estrela de "I Am Cait" - que anteriormente era casada com a designer Kris Jenner - está impressionada pela forma que seu enteado Rob Kardashian deu a volta por cima desde que conheceu sua noiva Blac Chyna. Rob está fazendo mais aparições públicas e parecendo estar mais "tolerante" consigo mesmo.

Ela disse para o Entertainment Tonight: "Sabe, todo mundo passa por períodos difíceis em sua vida e aprende a lidar com diferentes situações. Eu sempre penso que todos têm sua fase, sabe? É como você lida com as suas coisas e como você sai disso".

Caitlyn Jenner, estrela de "I Am Cait" Foto: DIvulgação

Rob será pai pela primeira vez, enquanto Chyna já é mãe de um filho de três anos, King Cairo, com o ex-namorado Tyga. "As coisas estão indo bem", acrescentou.

Caitlyn esteve ao lado de Diana Sawyer na premiação GLAAD Media Awards, quando recebeu o prêmio de jornalismo pela entrevista com o ex-atleta olímpico antes de sua transição de gênero, quando era conhecida como Bruce.

E a estrela de 66 anos admitiu que sua maior preocupação era como seus filhos iriam reagir.

Ao aceitar o prêmio, ela disse: "Eu tenho 10 crianças. Meu maior medo eram elas, especialmente as últimas duas, as pequenas Kendall e Kylie, que tinham 17 e 18 anos. E claro que eu vivo na família mais famosa, de longe, e tenho Kourtney, Kimberly, Khloe [Kardashian], Kendall, Kylie, todo mundo lá no sofá. E eles podem alcançar 150 milhões de pessoas, e todos com celulares pensando 'Oh meu Deus, olha esse comentário!'. O ano passado foi uma grande aventura. E não tem nada melhor na vida do que vivê-la autenticamente".