Caio Castro viaja dos Estados Unidos ao Brasil de carro

O ator Caio Castro viaja com mais dois amigos,Dé e Macaco Foto: Reprodução Instagram

As redes sociais do Caio Castro se transformaram no diário de viagem da travessia que o ator está fazendo dos Estados Unidos ao Brasil de carro. Além do território americano, Caio já passou pelo México e, atualmente, está em Honduras, na América Central. Em cerca de um mês de viagem, ele e mais dois amigos, Dé e Macaco, percorreram mais de seis mil quilômetros. O carro que leva o grupo foi carinhosamente apelidado de Zé.

A viagem começou a ser planejada há quatro anos e o grupo saiu da Califórnia, onde ficou um mês planejando o caminho, paradas e roteiro turístico.