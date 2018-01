Cachorro ganha concurso de sósias de Evaristo Costa

. Foto: Reprodução / Facebook

Conhecido por seu bom-humor nas redes sociais, o apresentador Evaristo Costa resolveu promover um concurso para encontrar um sósia.

"Talvez eu tenha muito trabalho em 2017 e precise de um sósia para me ajudar", brincou em uma postagem no Facebook. Em seguida, ele colocou alguns usuários que considerou mais parecidos e promoveu "confrontos" no Facebook para que seus seguidores decidissem qual se parecia mais com ele.

O resultado foi surpreendente: "Depois de milhares de votos e uma disputa acirrada, temos um campeão! Evaristinho é o cara!". O cão simpático cão sorridente não recebeu nenhum prêmio, mas só de ser eleito o "sósia oficial" de Evaristo, já está valendo!

Confira alguns dos "duelos" promovidos pelo apresentador: