Buddy Valastro aparece de surpresa na unidade da Carlo's Bakery em São Paulo

Buddy Valastro apareceu de surpresa na filial da Carlo's Bakery em São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram

Na última terça-feira, 7, quem visitava a Carlo's Bakery de São Paulo foi surpreendido com a visita do dono da confeitaria, Buddy Valastro, que ficou conhecido no Brasil pelo programa televisivo Cake Boss.

A visita de Buddy não era esperada nem mesmo pelos funcionários, que postaram fotos nas redes sociais ao lado do chefe. "Olha só que honra, gente", disse um deles na legenda de uma foto publicada no Instagram.

A unidade brasileira da Carlos's Bakery fica no Jardins, e é a primeira unidade da loja fora dos Estados Unidos. A loja já está aberta desde o final de dezembro, mas sua inauguração oficial será nesta sexta-feira, dia 10.

Confira algumas fotos da passagem de Buddy pela loja paulista:

Conheci meu boss! Buuuddyyyy #buddyvalastro #cakeboss #carlosbakerysp #carlosbakerysãopaulo #carlosbakerybrasil #iloveit #padariadocarlos Uma foto publicada por Patricia Viana (@patycapao) em Fev 7, 2017 às 3:59 PST

O Buddy é a melhor pessoa. #cakeboss #buddyvalastro Uma foto publicada por MINEMATU, Stephanie (@starkpepe) em Fev 7, 2017 às 11:43 PST

Ontem foi um dia muito especial, eu e @amora_lange fomos conhecer a @carlosbakery de São Paulo e por muita mas muita coincidência o Buddy estava lá, pra quem me conhece bem sabe que sou alucinada por confeitaria, e já assisti muito os programas dele. Foi mais um sonho realizado, ele é uma pessoa muito fofa e atenciosa com os seus fãns, amei demais ❤ #carlosbakery #cakeboss #buddyvalastro Uma foto publicada por T H A L I T A ✂ (@thalitacanavieira) em Fev 8, 2017 às 4:52 PST