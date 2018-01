Buchecha rebate acusações de filha de Claudinho, sua afilhada

Filha de Claudinho disse que Buchecha, seu padrinho, a abandonou após a morte do pai. Foto: www.facebook.com/BuchechaOficial

No último sábado, 22, Buchecha se pronunciou sobre acusações feitas por Andressa, filha de Claudinho. Em entrevista ao jornal Extra, a jovem disse que, após a morte de seu pai num acidente de carro em 2002, Buchecha, seu padrinho de batismo, se afastou.

"Ele se afastou. Liguei várias vezes e ele respondia que, quando estivesse no Rio, me procuraria, mas isso não aconteceu. Padrinho era para ser igual a um pai. Não procuro mais", disse Andressa.

Após a entrevista, Buchecha falou sobre o assunto em seu perfil do Facebook. "Não queria me pronunciar sobre este assunto, mas tem hora que é preciso dar algum parecer. Estou sendo publicamente citado pela filha do meu 'mano' Claudinho em programas de TV e em mídias impressas dizendo que eu não a procuro, que ela 'tenta contato comigo e eu não respondo'. Diga-me, Andressa, quando você me procurou e como? Diga-me quando foi sua última tentativa? Sejamos sinceros, vocês nunca quiseram contato comigo e todas as vezes que tive esse privilégio fui eu quem busquei", escreveu o cantor.

O cantor ainda se defendeu citando alguns momentos em que procurou a afilhada: "Tenho as mensagens gravadas no 'zap' que te enviei no Natal, Ano Novo, antes do carnaval deste ano, tenho prints, posso mostrar. Eu te liguei no teu aniversário para os seus dois números de telefone. Posso mostrar que até com seus avós (pai e mãe do Claudinho) você não teve contato, até o dia da sua festa de aniversário. Você se esqueceu disso?".

"Só Deus sabe o quanto eu quero ver você fazendo sucesso com seu talento e não com mentiras e falácias na TV, quase que lançando ao lixo toda a amizade sincera e verdadeira que eu tinha com o seu pai. Nós éramos amigos de infância, Andressa, por favor não menospreze aquilo que eu e ele conquistamos com tanta luta, tanta dedicação e principalmente carisma e verdade. Vou me interromper para não causar danos com a verdade. Sim, porque é assim que acontece, quando a verdade chega, a mentira cai por terra", completou Buchecha.