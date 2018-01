Buchecha faz cirurgia para reduzir as bochechas

Buchecha faz cirurgia de redução de bochechas. Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Buchecha resolveu fazer uma cirurgia para diminuir as bochechas. Sim, quase uma ironia. Ele fez uma bichectomia, um procedimento que reduz o tamanho da bola de bichat, responsável pelo tamanho das bochecas.

Buchecha fez a cirurgia por conta do desconforto na mastigação. A bichectomia foi feita pelas dentistas Fernanda Fiuza e Keide, que explicaram o processo no Instagram: "Buchecha passou por um procedimento de bichectomia funcional, costuma ser feita em pacientes que com muito volume na região da bola de bichat, os quais, em função disso, acabam mordendo muito as bochechas, causando traumas, desconforto e o prejudicando na mastigação", escreveram na legenda.