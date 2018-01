Bruno Gagliasso usa tampão no olho para apoiar a filha

A pequena Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Foto: Reprodução/Instagram

Há algumas semanas, Bruno Gagliasso postou uma foto em seu perfil do Instagram usando um tampão rosa no olho, com a legenda: 'Porque aqui em casa é um por todos... e todos por um". Na época, não deu para saber muito bem o que aquilo significava.

Na última segunda-feira, porém, sua filha Titi foi fotografada ao lado da mãe, Giovanna Ewbank, usando o mesmo tampão no olho esquerdo. A menina estava indo para aula de natação.

A assessoria de Ewbank informou que Titi usa o acessório para ajudar a corrigir um pequeno estrabismo que ela tem, e não fez nenhum cirurgia, como alguns usuários das redes sociais haviam comentado.

