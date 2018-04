Bruno Gagliasso faz tatuagem de foto com Titi no braço

O ator Bruno Gagliasso fez tatuagem em homenagem à filha Titi e compartilhou o resultado nas redes sociais Foto: Instagram/@brunogagliasso

O ator Bruno Gagliasso resolveu dar mais uma mostra do amor pela sua filha Titi e tatuou uma foto com ela em seu braço. Feita por um tatuador sueco, Gagliasso compartilhou nas redes sociais fotos dos bastidores da sessão e do resultado final, sendo elogiado pelos seguidores.

"Meu amor", escreveu Bruno, em inglês, na foto que mostrou como ficou o resultado final da tatuagem. Na imagem dos bastidores, o ator respondeu a um dos seus seguidores como conversou com o tatuador. "Ele é sueco. Engraçado que eu não falo inglês, a gente se comunica por meio de mímica", disse.

Hoje com quatro anos, Titi foi adotada por Bruno e sua esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank, em 2016, após Giovanna conhecer a menina em um orfanato no Malauí, na África, quando fez reportagem para o programa Domingão do Faustão.

Veja abaixo as fotos.

My LOVE.....❤️ @niki23gtr Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em 8 de Abr, 2018 às 5:41 PDT