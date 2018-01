Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestam queixa por racismo

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com a filha Titi, de dois anos de idade Foto: Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestaram queixa por racismo na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática no Rio de Janeiro, segundo o colunista do jornal O Globo Ancelmo Gois. A denúncia foi motivada por um comentário ofensivo sobre Titi, a filha adotiva do casal.

"Vcs tinham que adotar uma menina de olhos azuis isso sim iria combinar e não aquela pretinha parece uma macaquinha #lugardepretoénaafrica!!!”, escreveu o internauta, que ainda não identificado, em um selfie da atriz .

Na terça-feira, 9, o perfil, que já foi excluído, também postou ofensas nas páginas de Gaby Amarantos. "#Forapretos!", escreveu o internauta em um post da cantora.

Os seguidores das artistas saíram em defesa das duas e condenaram a atitude. Na página de Gaby, algumas pessoas afirmaram que o perfil era falso e teria sido feito para danificar a imagem de uma usuária que tem o nome parecido.