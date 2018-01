Bruno Gagliasso é envolvido em ação de despejo na Justiça

Ator alega que é apenas fiador do imóvel Foto: Evelson de Freitas/ Estadão

Bruno Gagliasso é acusado de não pagar cinco meses de aluguel do imóvel em que sua mãe comanda uma pizzaria na Barra da Tijuca, no Rio. O valor da dívida seria de R$ 50 mil e o advogado do dono do imóvel teria entrado na Justiça com uma ação de despejo contra o ator.

A assessoria de imprensa de Bruno informou ao E+ por nota que o ator "vem a público esclarecer que não é inquilino do imóvel [...] sendo, na verdade, fiador do espaço, que é alugado por integrantes de sua família".

O portal UOL noticiou que essa não seria a primeira vez e que, anteriormente, problema semelhante teria acontecido, com a dívida sendo paga. Dessa vez, o advogado que entrou com a ação, Ercio Braga, teria declarado ao UOL que a administradora do imóvel teria solicitado o parcelamento da dívida e, mesmo assim, não efetuou o pagamento.

A assessoria de imprensa de Bruno Gagliasso reafirma que ele "não exerce nenhuma ingerência sobre o referido contrato de locação, tampouco sobre a gestão dos negócios de seus parentes".

A nota termina afirmando que os advogados do ator estão tomando as devidas providências "para que o caso seja resolvido de forma séria e com a maior celeridade possível".

A redação do E+ procurou a advogada do ator para confirmar as informações referentes ao processo mas não obteve resposta até o momento da divulgação da matéria.

Confira a nota, na íntegra da assessoria de imprensa de Gagliasso:

Diante de notícias divulgadas na imprensa nesta quinta-feira (17) de que o advogado Ercio Braga teria ingressado com ação de despejo contra Bruno Gagliasso, o ator vem a público esclarecer que não é inquilino do imóvel localizado na Avenida das Américas e citado nas matérias, sendo, na verdade, fiador do espaço, que é alugado por integrantes de sua família.

Bruno Gagliasso também esclarece que não exerce nenhuma ingerência sobre o referido contrato de locação, tampouco sobre a gestão dos negócios de seus parentes.

Os advogados do ator já estão tomando todas as providências necessárias para que o caso seja resolvido de forma séria e com a maior celeridade possível.