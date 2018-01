Bruno, da dupla com Marrone, pede desculpas por fazer show bêbado

Bruno e Marrone Foto: Globo/Divulgação

Nesta terça-feira, 30, Bruno, da dupla Bruno e Marrone, veio a público se desculpar pelo show que fez no último sábado, 27, em Patos de Minas, Minas Gerais, em que estava bêbado. Ele postou um vídeo no Instagram em que justificou o ocorrido e pediu o perdão dos fãs.

"Eu tenho 31 anos de dupla com o Marrone e nunca tinha acontecido isso comigo. Já bebi, já bebi no palco, já pus o pessoal pra beber comigo, sou muito forte para beber", disse.

Para se justificar, o cantor disse que a causa da embriaguez foi uma medicação. "Só que eu to tomando um remédio, e na verdade eu tomei dois remédios, um a hora que eu fui dormir e outro depois do almoço. E o show foi mais cedo, não deu tempo do remédio sair do meu organismo."

Bruno ainda afirmou que não se lembra de nada que ocorreu depois da metade do show. O cantor prometeu que a dupla voltará a Patos de Minas para fazer 'um supershow'. "Quem ama vai me perdoar", finalizou.

Assista à declaração do cantor: