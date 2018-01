Bruna Marquezine procura ginecologista para colocar 'chip' contraceptivo

Foto: Divulgação|Globo

Bruna Marquezine procurou o ginecologista Amílcar Bettini, do Rio de Janeiro, para colocar um implante contraceptivo, mais conhecido como chip.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, a colocação do método anticoncepcional, que, além de evitar uma gravidez, promete acabar com a tensão pré-menstrual, diminuir as celulites, aumentar a massa magra e, consequentemente, fazer emagrecer custa cerca de R$ 4 mil.

No caso de Bruna, ela já tinha e foi ao consultório somente para substituir o chip. "Ela fez mesmo para substituir a pílula e se livrar da TPM", conta uma paciente do médico à publicação.

Geralmente, o chip é colocado sob a pele e mantido por, no mínimo, seis meses. No entanto, o sistema pode ficar no corpo da mulher por até três anos. Segundo usuárias, são seis tipos diferentes de implantes com hormônios que fazem a mulher parar de menstruar durante o período de uso.

Leia também no E+:

