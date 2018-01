Bruna Marquezine prega peça em Sasha Meneghel e amigas; assista

. Foto: Reprodução / Snapchat

Enquanto curtiam viagem à cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a atriz Bruna Marquezine aproveitou para mostrar seu lado cômico e pregou diversas peças em Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa.

As brincadeiras foram desde chegar com alguns gritos de surpresa até "bater" o telefone no rosto da amiga. Outras pessoas que estavam na casa também foram "vítimas" da atriz.

Confira no vídeo abaixo: