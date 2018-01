Bruna Marquezine encontra com crianças refugiadas em evento

Bruna Marquezine e uma criança refugiada durante evento em São Paulo. Foto: Gabriel Romio/Museu da Imigração

Na última terça-feira, 31, Bruna Marquezine visitou o Museu da Imigração em São Paulo para um evento no qual estavam crianças refugiadas acolhidas pela ONG IKMR - I Know My Rights (Eu Conheço Meus Direitos, em inglês).

Leia também: Bruna Marquezine pede doações a refugiados de presente de aniversário

"Hoje recebemos a visita da atriz @brumarquzine! Ela veio encontrar as crianças acolhidas pelo #IKMR, uma organização não governamental que tem o objetivo de promover a defesa dos direitos das crianças que estão refugiadas no Brasil", disse o Museu na legenda da foto da atriz com uma das crianças.

Essa não é a primeira vez que Bruna participa de ações nesse sentido. Em agosto do ano passado, ela pediu doações às crianças refugiadas atendidas pela IKMR de presente de aniversário.