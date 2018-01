Bruna Marquezine e Neymar inspiram música sertaneja

Idas e vindas do casal inspirou música de dupla sertaneja Foto: Lee Smith / Reuters | Daniela Ramiro / Estadão

Bruna Marquezine e Neymar são um dos casais mais comentados entre os brasileiros. Ou melhor, ex-casais. A união sofre com idas e vindas desde 2014 e é tão popular que foi apelidada carinhosamente de “Brumar”.

Agora, no momento em que eles foram vistos se beijando no casamento de Marina Ruy Barbosa, o casal ganhou homenagem de uma dupla sertaneja.

Zé Felipe e Miguel lançaram, em outubro de 2017, a música Faz de Conta, na qual eles fazem referência à atriz e ao jogador. No canal da dupla, o nome de Marquezine e Neymar está escrito entre parênteses no título do clipe.

O hit fala de um casal que vai e volta sem parar. No refrão, os sertanejos dizem: “Faz de conta que eu sou Neymar e tu é Marquezine / Enquanto estou batendo o baba, você está fazendo spinning".

Confira o clipe da música:

VEJA TAMBÉM: Casais que talvez você não se lembre