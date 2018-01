Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa revelam que já ‘dividiram’ crush

Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa estudaram na mesma sala durante a adolescência Foto: Fábio Motta/ESTADÃO | Marcos Arcoverde/ESTADÃO

As atrizes Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa já dividiram o mesmo crush. A revelação aconteceu quando as duas deram entrevista ao canal do youtuber Matheus Massafera. A dupla estudou na mesma escola e teve um pretendido em comum na adolescência.