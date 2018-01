Bruna Linzmeyer está namorando cineasta 24 anos mais velha

Casal postou foto juntas no Instagram Foto: Instagram/Reprodução

Bruna Linzmeyer está namonrado a cineasta Kity Féo. Segundo a coluna 'Retratos da Vida', a atriz, que assumiu no começo de abril que estava se relacionando com uma mulher, manteve durante um ano sua paixão em segredo.

Cristiane de Stefano Féo, de 47 anos, e Bruna, 23, se conheceram durante as filmagens de 'O Filme da Minha Vida', que foi dirigido por Selton Mello e rodado na Serra Gaúcha.

Na época, Bruna ainda estava casada com Michel Melamed, com quem teve uma relação por quatro anos. A amizade entre elas começou a crescer a cada dia e Bruna passou a levar Kity para ver os bastidores de 'A Regra do Jogo', que gravava na Rede Globo, entre outros eventos. Em algumas fotos postadas nas redes sociais, é possível ver as duas junto com Bárbara Paz e Marco Pigossi.

Kity é tida como durona e muito disciplinada, qualidades essas que podem ter chamado a atenção de Bruna. "Ela é um furacão fêmea, socorro. Eu nado em sua direção", disse a atriz nas redes sociais.

No dia do aniversário de Kity, 17 de janeiro, Bruna postou "Era frio e bebíamos vinho tinho..." junto com uma foto das duas juntas deitadas num gramado.