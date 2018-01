Bruna Hamú, de 'A Lei do Amor' está grávida de um menino, diz colunista

Bruna Hamú interpreta a personagem Camila na novela "A Lei do Amor" Foto: Mauricio Fidalgo/Divulgação

Bruna Hamú vive um 2016 cheio de novidades com o primeiro papel em uma novela das 21h, na pele da Camila Costa Leitão de "A Lei do Amor', da TV Globo, e a chegada da maternidade. A atriz está grávida do primeiro filho, que deve se chamar Júlio em homenagem ao avô paterno, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do O Globo.

Camila, de 26 anos, está com três meses de gestação. O pai é o empresário Diego Moregola, dos restaurantes Aragon. Antes da novela das 21h, ela participou da temporada 2014-2015 de "Malhação".

Em "A Lei do Amor", Bruna interpreta uma garota de família abastada, filha de Hércules (Danilo Granghéia) e enteada de Luciane (Grazi Massafera). Consumista e orgulhosa, a personagem ingressa na prostituição de luxo e sofre de bulimia.

Confira algumas imagens dos futuros papais, Camila e Diego:

Eu ela e ele meu mestre Serginho San juntos para sempre como nunca foi antes #MMLS #SPQS @tsuripeixaria Uma foto publicada por Diego B Moregola (@diegobmoregola) em Ago 9, 2016 às 9:47 PDT

❤️ @diegobmoregola Uma foto publicada por Bruna Hamú (@brunahamu) em Mar 6, 2016 às 12:07 PST