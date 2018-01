Britney Spears faz desfile de moda sozinha em sua casa; assista

Fãs adoraram o vídeo de Britney e responderam de forma humorada Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Sabe quando crianças brincam de fazer desfile de moda no corredor de casa? Britney Spears teve a mesma ideia na última quinta-feira, 2. A cantora postou um vídeo de 15 segundos em seu Twitter no qual ela usa três modelitos diferentes e desfila por sua casa.

Com direito até a voltinha do final da 'passarela', Britney dança e sorri para seu público, no caso, seus seguidores nas redes sociais.

Obvio que os usuários do Twitter não iam deixam de zoar com a cantora. Vários deles fizeram comentários sobre como modelos famosas ficaram chocadas com o desfile de Britney. "Gigi Hadid morreu" e "Naomi [Campbell] está chocada" foram alguns dos comentários.

Assista ao 'desfile':