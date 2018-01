Britney Spears exige 'distância confortável', revela Joe Jonas

Foto:

Joe Jonas, do grupo Jonas Brothers, fez parte de uma turnê de shows da cantora Britney Spears em 2011, e revelou ter sido informado por sua equipe que precisaria ficar longe da cantora no backstage.

"É engraçado, porque tecnicamente você não pode se aproximar da Britney, mesmo que esteja em turnê com ela. Eles pedem para você manter uma distância confortável", disse em entrevista ao programa Watch What Happens: Live

Porém, Joe quebrou a regra no último show que fizeram juntos: "No último dia eu simplesmente fui lá e dei um grande abraço. Ela foi adorável e se divertiu".

Ao ser questionado pelo apresentador Andy Cohen se "a regra é não se aproximar na Britney", ele ressaltou novamente: "Não pode se aproximar muito".