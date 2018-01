Britney Spears estaria desesperada para namorar Leonardo DiCaprio

A cantora Britney Spears estaria interessada por Leonardo DiCaprio Foto: Divulgação

Britney Spears já tem um novo alvo amoroso: o ator Leonardo DiCaprio.

A dona do hit Toxic compartilhou recentemente uma foto dela com o ator de O Regresso e fontes garantem que a cantora de 34 anos quer ter um romance com o astro, de 41.

"Britney insistiu que fará qualquer coisa que seja preciso para chamar a atenção de Leo, até mesmo enviar ingressos para o galã comparecer ao seu show em Las Vegas, após se aproximar dele agora que possui o controle das redes sociais novamente", disse uma fonte à revista britânica Closer.

Apesar de Leonardo ter uma pequena queda por Britney - mãe dos filhos Sean, 10 e Jayden, 9, com o ex-marido Kevin Federline - ele parece não querer nada sério, muito menos quando se trata de assumir os dois filhos dela.

"Leo sempre teve uma queda por Britney e, quando eles se viram em uma festa há alguns anos, ele se mostrou para ela, mas ela não estava solteira na época. Leo deixou claro que gosta de Britney, mas todo mundo sabe que ele não quer ficar 'amarrado' ou agir como padrasto das crianças. Britney teria de aceitar que nunca se tornaria algo sério", completou a fonte.

