Britney Spears e Ellen DeGeneres doam R$ 816 mil para vítimas de enchentes de Louisiana

Britney Spears e Ellen DeGeneres se uniram para ajudar as vítimas das enchentes em Lousiana, Estados Unidos. Foto: Reprodução/Twitter

Duas grandes personalidades se juntaram em prol de uma causa nobre: Britney Spears e Ellen DeGeneres se uniram para ajudar o estado de Louisiana, nos Estados Unidos, que sofreu com fortes chuvas, deixando milhares de desabrigados. Cada uma delas doou US$ 125 mil, cerca de R$ 408 mil.

As enchentes que ocorreram no estado atingiram mais de 60 mil casas, deixaram cerca de sete mil pessoas em abrigos de emergência de 13 mortos. No vídeo em que anunciam a ajuda, as artistas contam que são de Lousiana. Ellen nasceu lá, enquanto Britney nasceu em Mississipi, mas foi criada em Kentwood, Louisiana.

A doação de Britney serviu para comprar uma ambulância de socorro emergencial, enquanto a doação da apresentadora se voltou para uma escola que foi destruída pelas enchentes. Além disso, a cantora ainda se juntou à Cruz Vermelha para rifar a roupa que usou no VMA 2016, e o valor arrecadado foi doado a Louisiana para ajudar a reconstruir a região.